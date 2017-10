http://www.clocklink.com/

Amb el poc temps que té de vida aquest blog, ja ha patit diversos atacs d'algun glotòfag feixista que no recorda que en tota la història només ens han pogut fer callar puntualment amb les armes. Per això em veig obligat a recordar que els CATALANS no sóm espanyols, que de moment no marxem perquè no poden estar sense nosaltres, i que en aquest blog no hi són ben vinguts peperus, boadellers, simpatitzants de'n Manel el gallec, ni la resta de gent que no vol veure la nostra realitat.

Visca Catalunya!

Salut.